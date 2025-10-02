به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در نشست با زنان کارآفرین و فعال اقتصادی آبادان و خرمشهر گفت: امنیت معیشتی بانوان بسیار مهم است و تلاش خود را برای اشتغال پایدار بانوان خواهیم کرد.

معصومه آقاپور افزود: شعار دولت چهاردهم برای زنان این است: هیچ زن توانمند خانه نشین نخواهد ماند.

او ادامه داد: فرصت فروش محصولات و صنایع دستی بانوان در اقتصاد دیجیتال و برنامه‌های دیجیتالی درون کشور فراهم است و این محصولات در کشور‌های همسایه از جمله روسیه نیز به فروش خواهند رسید.

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان نیز در این نشست از اجرای آزمایشی برنامه جامع توانمندسازی زنان خوزستان خبر داد.

زینب پارسا فر افزود: در قالب این طرح آموزش بانوان به شیوه‌ی کاملا علمی اجرا می‌شود و به‌روز‌رسانی روانشناختی، آموزش مهارت‌ها و استعداد یابی بانوان انجام می‌گیرد.

او ادامه داد: این آموزش‌ها از جمله تولید محتوا و طرح سازی انجام می‌شود و سپس فروش محصولات و اعطای تسهیلات در بازارچه‌های استان و ظرفیت‌های مجازی فروش در اختیار بانوان کار آفرین قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان گفت: خرید تضمینی محصولات بانوان که از محلات کم برخوردار برای آموزش انتخاب می‌شوند نیز در دستور کار استانداری خوزستان است.