سروزیر ایالت خیبرپختونخوا پاکستان با رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای بحران غزه تاکید کرد راهحل دو دولتی در موضوع فلسطین از سوی پاکستان پذیرفتنی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در واکنش به طرح ادعایی صلح ارائه شده برای غزه توسط آمریکا گفت: ما به عنوان مسلمان، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم. موضع ما روشن است؛ فقط یک دولت فلسطین وجود دارد و ما تنها همان را قبول داریم.
وی تاکید کرد: فلسطینیها تنها نیستند؛ ایستادن در کنار ملت فلسطین جزئی از ایمان ماست و هیچ تصمیم تحمیلی برای پذیرش اسرائیل را قبول نمیکنیم.
این مقام دولت ایالتی پاکستان افزود: کمک به مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر مسلمان است و پاکستان در هر شرایطی در کنار فلسطین خواهد ماند.
گفتنی است، طرح ادعایی ترامپ با مخالفتهای گسترده در پاکستان روبهرو شده است؛ بهگونهای که کارشناسان، اندیشمندان و شخصیتهای مذهبی و سیاسی این کشور آن را رد کرده و محکوم میکنند. در برخی شهرها نیز تظاهراتی در اعتراض به این طرح در حال برگزاری است و معترضان به دولت پاکستان نسبت به هرگونه پذیرش آن هشدار دادهاند.