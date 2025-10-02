به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در واکنش به طرح ادعایی صلح ارائه شده برای غزه توسط آمریکا گفت: ما به عنوان مسلمان، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم. موضع ما روشن است؛ فقط یک دولت فلسطین وجود دارد و ما تنها همان را قبول داریم.

وی تاکید کرد: فلسطینی‌ها تنها نیستند؛ ایستادن در کنار ملت فلسطین جزئی از ایمان ماست و هیچ تصمیم تحمیلی برای پذیرش اسرائیل را قبول نمی‌کنیم.

این مقام دولت ایالتی پاکستان افزود: کمک به مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر مسلمان است و پاکستان در هر شرایطی در کنار فلسطین خواهد ماند.

گفتنی است، طرح ادعایی ترامپ با مخالفت‌های گسترده در پاکستان روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که کارشناسان، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی این کشور آن را رد کرده و محکوم می‌کنند. در برخی شهر‌ها نیز تظاهراتی در اعتراض به این طرح در حال برگزاری است و معترضان به دولت پاکستان نسبت به هرگونه پذیرش آن هشدار داده‌اند.