به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر موزه‌های خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و طبق دستور قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، بازدید از تمامی موزه‌های وابسته به میراث فرهنگی استان در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۱۰ و ۱۱ مهرماه، به صورت رایگان برای عموم مردم خواهد بود.

بهرَوِش افزود: این فرصت ویژه، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر هم‌استانی‌ها و گردشگران با میراث‌فرهنگی و تاریخی استان است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا از این امکان بهره‌مند شوند.

وی ساعت کاری موزه‌های زیرپوشش این مجموعه را در نوبت صبح ۹ تا ۱۳:۳۰ و در نوبت عصر ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد.

مدیر موزه‌های استان افزود: در بیرجند سه موزه، قاین دو موزه، فردوس، طبس و نهبندان هر کدام یک موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.

هم اکنون ۱۹ موزه در خراسان جنوبی فعال است که از این تعداد ۸ موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.