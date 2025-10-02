مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از ردیابی و پایش آفت قرنطینه‌ای سوسک سرخرطومی حنایی خرما در سطح ۱۸ هزار هکتار از باغات خرما در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد اکرم هودیانی گفت: این آفت به‌جز در شهرستان دلگان، در سایر شهرستان‌های خرماخیز استان شناسایی شده و اقدامات لازم برای ردیابی و مبارزه با آن در حال انجام است.

مدیر حفظ نباتات استان با اشاره به پنهان بودن مراحل زیستی این آفت در داخل تنه درختان، پایش مستمر نخلستان‌ها را مهم‌ترین راهکار مدیریتی برای مقابله با آن عنوان کرد.

وی رعایت اصول بهداشت باغ، جلوگیری از نقل و انتقال غیرقانونی پاجوش‌ها و اندام‌های گیاهی و همچنین خودداری از هرس درختان در فصل گرما را از عوامل کلیدی در کنترل این آفت برشمرد.

هودیانی در پایان، بر لزوم تخصیص اعتبار از محل مدیریت بحران برای اجرای برنامه‌های همه‌جانبه مبارزه با این آفت بسیار مخرب تأکید کرد.