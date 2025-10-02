به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر فرزاد گوهردهی به عنوان سرپرست جدید مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد.

دکتر محمدصادق رضائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی دکتر فرزاد گوهردهی را به عنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این حکم، با اشاره به اهمیت نقش اورژانس پیش بیمارستانی در نجات جان هموطنان، بر ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش سرعت پاسخگویی و توسعه زیرساخت‌های امدادی استان تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی استان، مدیر نظارت بر درمان دانشگاه، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، عضو هیات امنا مجمع خیرین سلامت کشور، مدیر خیرین سلامت دانشگاه، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت مازندران و رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران گوشه‌ای از سوابق اجرایی دکتر فرزاد گوهردهی می‌باشد.

پیش از این دکتر یحیی صالح‌طبری به مدت چند سال مسئولیت اورژانس مازندران را بر عهده داشت.

دکتر صالح‌طبری طی سال‌های خدمت خود، با روحیه‌ای جهادی و مدیریتی دلسوزانه، همواره در خط مقدم امداد و نجات بیماران و مصدومان حضور داشت و با ارتقاء توان عملیاتی اورژانس، افزایش پوشش مأموریت‌ها و توسعه فرهنگ ایمنی در سطح استان، برگ‌های درخشانی از خدمت صادقانه را در کارنامه خود به یادگار گذاشت.