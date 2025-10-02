به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، یکی از برنامه های رئیس جمهور امروز در سفر یک روزه به بندرعباس دیدار با فعالان اقتصادی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان در این نشست با اشاره به سابقه تردد مردم هرمزگان و مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس، بر فراهم کردن انعقاد تفاهمنامه‌های تجاری بین استاندار هرمزگان با کشور‌های حوزه خلیج فارس تاکید کرد.

حسن روحانی گفت: ۴۶۵ فروند لنج‌ در هرمزگان شامل طرح ملوانی نیست که درخواست می شود این شکل رفع شود.

وی همچنین از اینکه شمار گمرکات هرمزگان با وجود لنج های تجاری تنها ۸گمرک است و لنج های تجاری تنها یک بار می توانند از ظرفیت صادرات و واردات استفاده کنند، انتقاد کرد.

