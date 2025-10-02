به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل در مراسم آغازین فعالیت ستاد انتخابات استان در اردبیل، اظهار کرد: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا سال آینده اردیبهشت ماه برگزاری می‌شود تا ترکیب اعضای پارلمان محلی در هفتمین دوره مشخص شود.

ابراهیم امامی افزود: این دوره از انتخابات تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و مقدمات برگزاری این انتخابات از مهرماه استارت خورده تا ما فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها را انجام داده و در اردیبهشت ماه برگزاری انتخاباتی باشکوه را نظاره‌گر باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم یک‌هزار و ۶۳۶ شعبه اخذ رأی برای انتخابات شورا‌ها در سطح استان تدارک دیده شود و سعی ما بر این خواهد بود تا ارکان مهم برگزاری انتخابات را شامل مشارکت، سلامت و امنیت انتخابات به شکل کامل برقرار کرده و در تدارک آن باشیم.

امامی گفت: ما با رعایت اصل بی‌طرفی سعی خواهیم کرد تا با همراهی اعضای ستاد انتخاب شرایط و بستر برگزاری یک انتخابات باشکوه را در سطح استان فراهم کنیم که قطعا فرمانداران، بخشداران و سایر عوامل انتخابات در برگزاری آن همراهی بیشتری خواهند داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هفته آینده همایش انتخاباتی شمالغرب کشور با حضور فرمانداران، معاونان سیاسی و سایر مجریان انتخابات برگزار شده و تمام زیرساخت‌ها را در استان مهیا می‌کنیم تا شرایط بهتر و سالمی را در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌ها و تشکیل پارلمان محلی نظاره‌گر باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل با اعطای احکام اعضای ستاد انتخابات اضافه کرد: اصلی‌ترین موضوع در برگزاری انتخابات باشکوه هماهنگی و همدلی بیشتر در کنار جلب مشارکت مردم و ارتقای حضور آگاهانه آنها در صحنه انتخابات خواهد بود که به یقین کارنامه قابل دفاعی را از نظام اسلامی در اذهان عمومی برجای خواهد گذاشت.

در این جلسه احکام اعضای ستاد انتخابات به آنها اعطا شد تا بر اساس وظایف محوله فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را در برگزاری باشکوه انتخابات اردیبهشت ماه شورا‌های شهر و روستا آغاز کنند.