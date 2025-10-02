پخش زنده
امروز: -
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: همه دستاندرکاران وظیفه دارند از آرای مردم صیانت کنند و اجازه ندهند هیچ شائبهای در روند برگزاری ایجاد شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی موظفاند با رعایت قانون، امانتداری و بیطرفی کامل، زمینهساز برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی باشند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات استان بهعنوان بازوی پشتیبانی و تسهیلگری در کنار ستاد انتخابات کشور گفت: این ستاد با چهار راهبرد اصلی شامل ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، جلب مشارکت حداکثری مردم، رعایت قانونمداری، امانتداری و بیطرفی و همچنین استفاده از نیروهای کارآمد و امکانات بهروز نرمافزاری و سختافزاری، مأموریت دارد زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و دقیق را فراهم کند.
مردانی تأکید کرد: از امروز هیچیک از اعضای ستاد انتخابات و کمیتهها مجاز به حضور در محافل حزبی نیستند تا شائبه مهندسی انتخابات ایجاد نشود.
استاندار با اشاره به ضرورت آسیبشناسی انتخاباتهای گذشته گفت: دبیرخانه ستاد موظف است در حوزههای اجرایی، پشتیبانی، امنیتی و نظارتی، نقاط ضعف و قوت دورههای پیشین را بررسی و نتایج آن را در برنامهریزی هفتمین دوره شوراها اعمال کند.
وی با انتقاد از کمتوجهی برخی مدیران به قانون انتخابات افزود: فرمانداران، بخشداران و مسؤولان کمیتههای ستاد باید از همین امروز کتاب قانون انتخابات شوراها را مطالعه کرده و اشراف لازم را داشته باشند. این قانون باید در جلسات مرور و حتی بهصورت آزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.
مردانی همچنین از تدوین «طرح جامع آموزش انتخابات» خبر داد و گفت: این طرح باید همه سطوح، از فرمانداران و بخشداران گرفته تا کارشناسان فناوری اطلاعات، اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و هیئتهای اجرایی را در برگیرد تا هیچ خللی در روند اجرا رخ ندهد. همزمان کمیته اطلاعرسانی موظف است آموزشهای عمومی و آگاهیبخشی به مردم را از طریق صداوسیما، رسانهها و فضای مجازی آغاز کند تا ثبتنام داوطلبان به روزهای پایانی موکول نشود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به زمانبندی ثبتنامها گفت: ثبتنام انتخابات شورای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴، ثبتنام انتخابات شورای اسلامی روستاها نیز از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی گفت: روز رأیگیری برای هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است.
مردانی گفت: همه ما باید امانتدار نظام و مردم باشیم و با سه اصل اعتقاد، اعتماد و امید انتخاباتی پرشور، قانونمند و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار کنیم.