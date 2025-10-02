به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در آئین پایانی نمایشگاه بین‌المللی واردات موادغذایی چین که در گوانگجو برگزار شد، مجید حجت، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به عنوان سرپرست هیات اعزامی اتاق کرمان به این نمایشگاه تفاهم‌نامه همکاری مشترک اتاق کرمان با اتاق بازرگانی گوانگجو را به امضا رساند.

به گفته سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو، این سند نخستین تفاهم‌نامه همکاری رسمی است که بین اتاق بازرگانی استانی در چین و یک اتاق بازرگانی ایرانی امضا شده و از این منظر اهمیت تاریخی و راهبردی ویژه‌ای دارد.

این تفاهم نامه بر توسعه و تقویت مناسبات تجاری، برگزاری نشست‌ها و رویداد‌های مشترک اقتصادی، تسهیل فرآیند‌های صادرات و واردات در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همچنین ایجاد بستر برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع وابسته متمرکز است.

بر اساس این تفاهم‌نامه که در ۹ بند تنظیم شد، دو طرف متعهد شدند با ایجاد کانال‌های ارتباطی پایدار، زمینه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی و همچنین انتقال دانش و تجربه‌های تخصصی را فراهم آورند.

امضای این تفاهم‌نامه، در شرایطی که روابط اقتصادی ایران و چین روندی رو به افزایش را تجربه می‌کند، می‌تواند جایگاه استان کرمان را به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و معدنی کشور در بازار بزرگ و متنوع چین بیش از پیش پررنگ کند.

در این مراسم، نمایندگان دو اتاق بازرگانی ضمن ابراز خرسندی از آغاز این همکاری، تأکید کردند که این اقدام می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در روابط تجاری میان کرمان و گوانگجو باشد و الگویی برای همکاری سایر استان‌های ایران و چین در حوزه‌های تخصصی به شمار رود.

این نمایشگاه از ۳ تا۵ مهر در شهر گوانگجو چین برگزار شد و یک هیات ۱۰ نفره از اتاق کرمان برای بازدید از این نمایشگاه اعزام شدند و اتاق کرمان برای برپایی دو غرفه اختصاصی محصولات خرما و پسته از طریق دو شرکت معتبر حمایت ویژه انجام داد.