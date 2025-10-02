کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: گفت: امروز صبح جوی آرام و در بعدازظهر افزایش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

او افزود: امروز صبح شرایط جوی آرامی برقرار خواهد بود و در بعدازظهر افزایش باد بر روی مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: تا اواسط هفته آینده نیز این شرایط دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از شنبه دوازدهم مهر و با شدت بیشتر برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه سیزدهم و چهاردهم مهر افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی و مرکزی و تنگه هرمز مورد انتظار است.

او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان پیش بینی می‌شود.