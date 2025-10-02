پخش زنده
معاون میراثفرهنگی خراسان شمالی گفت:فعالیتهای مرمتی، خواناسازی، حفاظتی و بازسازی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد رضا قهرمانیان تاکید کرد: فعالیتهای مرمتی، خواناسازی، حفاظتی و بازسازی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین با بهرهگیری از اعتبارات سال ۱۴۰۳ به مبلغ پنج میلیارد تومان در سال جاری ادامه یافت.
وی افزود: شهر تاریخی بلقیس اسفراین که از سال ۱۳۸۶ در فهرست پروژههای مرمتی قرار گرفته، همه ساله شاهد اقدامات حفاظتی و بازسازی بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز با تخصیص اعتبارات پنج میلیارد تومانی، عملیات مرمتی در دو بخش ارگ و شارستان (تپه منار) انجام شد.
معاون میراثفرهنگی خراسان شمالی ادامه داد: در بخش ارگ، فعالیتها بر ضلع شرقی متمرکز بر برج ۲۳ و باروی آن و همچنین بخش شمالی بر برجهای ۱۶ و ۱۷ و دیوارهای برج و بارو انجامگرفته است.
قهرمانیان افزود: از مهمترین اقدامات دیگر، مرمت، خواناسازی و حفاظت اضطراری بقایای مسجد - مدرسه دوره سلجوقی در بخش شارستان، معروف به «تپه منار» است.
شهر تاریخی اسفراین، مشهور به «شهر بلقیس»، در سهکیلومتری جنوبغربی شهر کنونی اسفراین و شرق روستای جوشقان قرار دارد.
این مجموعه با وسعتی بالغ بر ۲۰۰ هکتار از سه بخش ارگ، شارستان و ربض تشکیل شده است. بنا بر اسناد تاریخی، این شهر از پیش از اسلامآباد و شکوفا بوده و در سال ۳۱ هجری قمری به دست مسلمانان فتح شد.
یافتههای باستانشناسی نیز نشان میدهد قدیمیترین استقرار شناساییشده در این شهر به اواخر دوره ساسانی و صدر اسلام بازمیگردد و حیات در آن تا پایان دوره صفوی ادامه داشته است