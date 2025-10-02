فعالیت در سالمندی، ضامن سلامتی

فعالیت در سالمندی، ضامن سلامتی

فعالیت در سالمندی، ضامن سلامتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیری، محدودیت نیست. افرادی که وارد سالمندی می‌شوند اگر تعریف درستی از زندگی داشته باشند می‌توانند برای خودشان زندگی خوب و سالمی را درست کنند و مشکلی نداسته باشند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران می‌گوید: بیش از ۱۳۰۰ سالمند مازندرانی از خدمات ویژه مراکز توانبخشی این نهاد بهره‌مند هستند.

رقیه رحمانی با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان استان ۵۳۸ هزار و ۹۹۳ نفر است که معادل ۱۵.۹ درصد از جمعیت کل استان را تشکیل می‌دهد، گفت: مازندران پس از گیلان دومین استان سالمند کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۵۴ سالمند تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند که از این میان، یک هزار و ۳۳۹ نفر از خدمات ویژه مراکز توانبخشی استفاده می‌کنند. این خدمات از طریق ۵ مرکز شبانه‌روزی توانبخشی-مراقبتی، ۱۴ مرکز روزانه آموزشی-توانبخشی و ۷ مرکز مراقبت در منزل ارائه می‌شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بهزیستی نگهداری سالمند در بستر خانواده است، گفت: سالمندان باید در کانون گرم خانواده زندگی کنند، اما برای افراد فاقد خانواده مؤثر، مراکز شبانه‌روزی و خانه‌های حمایتی بهزیستی نقش پناهگاهی امن را بر عهده دارند.

رحمانی درباره خانه‌های حمایتی توضیح داد: این مراکز با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر، خدماتی، چون اسکان، تغذیه، شست‌وشوی لباس، نظافت و نگهداری را ارائه می‌دهند و محیط آنها به گونه‌ای طراحی شده که فضایی خانوادگی و زمینه‌ساز تعامل اجتماعی برای سالمندان باشد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می‌شوند که در سه گروه «۶۰ تا ۷۰ سال، ۷۱ تا ۸۰ سال و ۸۱ سال به بالا» تقسیم‌بندی می‌شوند.

یکی از سالمندان فعال در بخش خدمات، آقای حاج حسین مستشرق در محله مهدی آباد ساری با بیش از ۷۰ سال کار دوچرخه سازی است که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

بنیامین مرشدی بمناسبت روز سالمند به سراغ این پیرمرد فعال رفته و گزارشی تهیه کرده است: