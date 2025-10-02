به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت دریا با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط صورت گیرد.

وی افزود: تا اواسط هفته آینده نیز همین شرایط دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز شنبه دوازدهم مهر و با شدت بیشتر برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی و مرکزی و تنگه هرمز مورد انتظار است.

حمزه نژاد افزود: امروز و فردا دما نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.