به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام استانداری خوزستان، از امروز پنجشنبه دهم مهر به منظور بهبود کیفیت آب شرب در کل حوزه کارون تا پایین‌دست بهمن‌شیر، به دستور استاندار خوزستان رهاسازی آب از سد گتوند علیا با دبی حجیم ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه آغاز خواهد شد و این روند به مدت سه روز ادامه دارد.

این تصمیم در قالب شورای کشاورزی و با هماهنگی کامل بین سازمان آب و برق خوزستان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، زمان‌بندی دقیق رهاسازی آب برای تأمین نیاز کشت پاییزه در حوضه‌های آبریز مختلف استان به تصویب رسیده است.