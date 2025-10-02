پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه دهممهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
- خیابان شهید باهنر از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح
شاهرود:
- بلوار شهدای منا خیابان گلدیس از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان مهستان حدفاصل کوچه دهم تا خیابان گلدیس از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶.۳۰ بعداز ظهر