به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

- خیابان شهید باهنر از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

شاهرود:

- بلوار شهدای منا خیابان گلدیس از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان مهستان حدفاصل کوچه دهم تا خیابان گلدیس از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶.۳۰ بعداز ظهر