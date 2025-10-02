نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از معاونان وزرای دولت و مسئولان کشوری برای بازدید از طرح های عمرانی و زیرساختی وارد منطقه مغان استان اردبیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل در این سفر یک روزه از طرح توسعه فرودگاه پارس آباد، مجتمع دامپروری کشت و صنعت مغان، جاده سربند به مشگین شهر در شهرستان پارس اباد بازدید می‌شود.

همچنین بازدید از سد دیکداش و گمرک و منطقه آزاد بیله سوار از جمله برنامه‌های دیگر خواهد بود.

با حضور نیکزاد نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونان وزرای دولت، مسئولان کشوری و مسئولان استانی جلسه جمع بندی سفر در فرمانداری پارس اباد برگزار می‌شود.