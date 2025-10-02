پخش زنده
کایهان ترکمناوغلو رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران و مسلم آیگون سرکنسول ترکیه در ارومیه با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر گسترش روابط دوستانه و همکاریهای مشترک میان دو کشور، بر اهمیت تعمیق مناسبات اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی میان آذربایجانغربی و استانهای مرزی ترکیه تأکید کردند.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار رویکردهای استان برای فعال کردن تجارت مرزی و اقدامات موثر برای ایجاد مرزهای جدید میان دو کشور از جمله مرز کوزهرش در سلماس و چالدران را تشریح کرد و خواهان اقدامات مشابه ترکیه در آن سوی مرز شد.
رضا رحمانی همچنین اظهار داشت: توسعه مناسبات با ترکیه در اولویت سیاست خارجی ایران قرار دارد و پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و منافع مشترک، روابط دو کشور را به دو شریک راهبردی تبدیل کرده است.
وی در پایان این دیدار از مواضع دولت و ملت ترکیه در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران قدردانی کرد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران در دیدار با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، با ابزار خرسندی از روند توسعه مناسبات ایران و ترکیه به ویژه گسترش روابط مرزی و تجاری با آذربایجانغربی، درباره انعکاس اظهارات خود در شهرستان خوی توضیحاتی ارائه کرد.
کیهان ترکمناوغلو در این دیدار که روز چهارشنبه در ارومیه انجام شد، گفت: متاسفانه مطالب من درخصوص اهمیت روابط با شهرستانهای مرزی آذربایجانغربی در شهرستان خوی، از سوی برخی از رسانههای محلی تقطیع و ناقص منتشر شده و مورد تائید نیست.
وی تصریح کرد: ما خواهان توسعه مناسبات با همه شهرستانهای آذربایجانغربی بهویژه با شهرستانهای ارومیه، خوی و سلماس هستیم و این استان برای ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی از اولویت و اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران با اشاره به سوابق اجرایی و سیاسی دکتر رحمانی، از وی بهعنوان فرصت بزرگ برای آذربایجانغربی نام برد و از تلاشهای وی در تحکیم و تقویت مناسبات با ترکیه قدردانی کرد.