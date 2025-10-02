به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فریدالدین حجت الاسلامی افزود: امسال ۴۵۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ در راستای تسهیلگری اشتغال مددجویی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه ابلاغ اعتبار در سال ۱۴۰۴ هنوز صورت نگرفته است، افزود: جامعه هدف بهزیستی شامل معلولان زیرپوشش، زنان سرپرست خانوار، بهبود یافتگان، افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی، فرزندان مستقل بهزیستی، معلولان و کارفرمایان هستند.

مدیرکل بهزیستی همدان گفت: ادامه داد: این تسهیلات بیشتر در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، آرایشگری، خیاطی و قالیبافی به مددجویان پرداخت شده است.

حجت الاسلامی اظهار داشت: زمینه اشتغالزایی افراد دارای معلولیت در بازار کار با مشارکت یک تیم مددکاری در سطح استان بررسی و تسهیل می‌شود و آغاز مراحل پرداخت تسهیلات بانکی به مددجویان برای ایجاد اشتغال منوط به تایید این تیم کارشناسی است.

وی همچنین گفت: این نهاد به‌منظور حمایت از اشتغال معلولان به کارفرمایانی که جامعه هدف سازمان بهزیستی را بکار گیرند و بر اساس قانون کار، حقوق و مزایا پرداخت کنند، ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت پنج سال پرداخت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی همدان افزود: همچنین به کارفرمایان در ازای بکارگیری هر یک از مددجویان زیر پوشش بهزیستی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی اعطا می‌شود.

حجت الاسلامی با بیان اینکه کارفرمایان همدانی با جذب مددجویان بهزیستی از تسهیلات ویژه بهره‌مند می‌شوند گفت: تسهیلات ویژه با هدف افزایش انگیزه اجتماعی کارفرمایان بخش‌های غیردولتی در به کارگیری و جذب نیروی انسانی از بین جامعه هدف بهزیستی پرداخت می‌شود.