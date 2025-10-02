به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مصطفی مافی،گفت: به منظور حمایت از شرکت‌های فناور بومی، صاحبان ایده و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شعب جدید پارک فاوا در سه استان مازندران، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت استانی آماده افتتاح است و فناوران این مناطق به صورت ویژه تحت حمایت پارک قرار خواهند گرفت.

وی افزود: همچنین در نظر داریم تا پایان سال، پنج استان دیگر شامل کردستان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و لرستان را نیز به این شبکه اضافه کنیم تا تعداد شعب پارک فاوا افزایش پیدا کند.

مافی ادامه داد: هدف ما فراهم کردن فضای مناسب برای استقرار شرکت‌های نوپا و ارائه تسهیلات و خدمات لازم به آن‌ها است. برای نمونه در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، غرفه پارک فاوا میزبان ۴۰ شرکت استارتاپی از سراسر کشور بود که به صورت رایگان محصولات و خدمات خود را معرفی کردند و تلاش داریم در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵ این تعداد را به ۱۰۰ شرکت برتر برسانیم.