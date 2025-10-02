جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر و سلاح، مهمات و دستگیری دو قاچاقچی مسلح در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق به شناسایی محل نگهداری موادمخدر در سه باب منزل در زاهدان و روستاهای اطراف آن شدند.

وی افزود: تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی با مقام قضائی در سه عملیات هماهنگ و جداگانه با ورود به منازل و انجام بازرسی تخصصی، موفق به کشف ۱۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک، مورفین، هروئین، کافئین و شیشه شدند.

دلیری در پایان تصریح کرد؛ در این رشته عملیات‌ یک قبضه اسلحه تیربار گرینف، ۱۰ قطعه متعلقات انواع سلاح های جنگی و شکاری، شش تیغه خشاب اسلحه کلاشینکف، پنج تیغه خشاب اسلحه M۴ و سه هزار و ۹۶۸ عدد انواع فشنگ جنگی کشف و ضبط و دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.