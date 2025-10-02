آبرسانی به شش روستای مرزی صالح‌آباد با سرمایه‌گذاری ۱۹۲ میلیارد ریالی، با حضور مسئولان شهرستانی و محلی به بهره‌برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آب و فاضلاب صالح‌آباد گفت: این طرح عظیم که با همت قرارگاه ثامن‌الائمه (ع) و به ارزش ۱۹۲ میلیارد ریال اجرا شده، آب شرب پایدار برای ساکنان مناطق محروم حسن‌آباد، نصرآباد، گرماسی، سیاخوله، کلاته باقی‌خان و ابراهیم‌ بای جنت آباد را به ارمغان آورده است.

سید محمد اصغری افزود: مجموعه عملیات انجام‌شده شامل احداث ۱۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب، ۲ باب مخزن ذخیره به ظرفیت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعب، یک ایستگاه پمپاژ، اتاقک کلرزنی و همچنین برق‌رسانی به ایستگاه بوده است.

وی ادامه داد: به منظور توزیع مناسب آب در سطح روستاها، ۴.۵ کیلومتر شبکه توزیع اجرا، ۱۵۶ فقره انشعاب استانداردسازی و ۲۷ باب حوضچه نیز احداث شده است.

اصغری گفت: در نخستین مرحله و در تیرماه امسال آب سه روستا با جمعیتی بالغ بر ۴۹۴ نفر از نعمت آب پایدار برخوردار شدند سپس در شهریور ماه و همزمان با ایام دفاع مقدس، آب شرب به روستا‌های حسن‌آباد، گرماسی و نصرآباد با جمعیت بیش از ۶۶۱ نفر رسید.

وی افزود: برقراری آب شرب پایدار برای این روستا‌ها که برای سال‌های متمادی در محرومیت به سر می‌بردند، نه تنها یک دستاورد زیرساختی، بلکه گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی کشور است.