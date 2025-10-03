یک متخصص مغز و اعصاب بر ضرورت واکسیناسیون آبله‌مرغان در مبتلایان به بیماری‌های خودایمن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر رویا ابوالفضلی گفت: این بیماران به دلیل اختلالات سیستم ایمنی و مصرف دارو‌های ایمونوساپرس (دارو‌های سرکوب‌کننده سیستم ایمنی)، جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و در معرض ابتلا به عفونت‌های ثانویه و عفونت‌های فرصت‌طلب قرار دارند.

او افزود: بنابراین در این بیماران، به‌ویژه افرادی که از دارو‌های تضعیف‌کننده سیستم ایمنی استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود کاندید واکسیناسیون باشند تا در برابر عفونت‌هایی که می‌توانند خطرناک و ناتوان‌کننده باشند و حتی در برخی موارد منجر به مرگ شوند، محافظت شوند.

این متخصص مغز و اعصاب گفت: از جمله این عفونت‌ها می‌توان به عفونت‌های هرپس زوستر (بیماری ویروسی همراه با بثورات پوستی دردناک) و آبله‌مرغان اشاره کرد.

وی تأکید کرد که در بسیاری از موارد توصیه می‌شود، پیش از آغاز درمان‌های تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، حتماً تست‌های سرولوژیک انجام شود و در صورت منفی بودن نتیجه و نداشتن سابقه ابتلا به بیماری، واکسیناسیون وریوکس برای بیماران انجام گیرد.