پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان، از مشارکت چشمگیر مودیان در تأمین اعتبار پروژههای علمی و فناوری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،وجیه اله ذکوری از مشارکت گسترده و داوطلبانه مودیان مالیاتی در تأمین اعتبار دو پروژه مهم علمی استان خبر داد و این دستاوردها را نتیجه موفقیت طرح «نشاندار کردن مالیاتها» دانست.
وی تصریح کرد: پروژه پارک علم و فناوری استان همدان، به عنوان یکی از پروژههای منتخب طرح نشاندار، با استقبال بینظیر و مشارکت ۱۱۱۴ مودی مالیاتی از استان و ۴۷ مودی از سایر استانها، به طور کامل تأمین اعتبار شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: برای اجرای این پروژه، نزدیک به ۳۱ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود که به طور کامل محقق گردید.
وی با اشاره به علاقهمندی مردم به طرحهای علمی و دانش بنیان، تصریح کرد: این مشارکت داوطلبانه نشان داد هرگاه مؤدیان بدانند مالیات پرداختی آنان صرف ساخت دانشگاه، پارک علم و فناوری، توسعه شرکتهای دانش بنیان، احداث، توسعه و تجهیز مدارس و همچنین درمانگاهها میشود، اعتماد بیشتری پیدا کرده و خود را شریک توسعه و پیشرفت میدانند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان تصریح کرد: در دومین سال متوالی اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، مودیان این امکان را داشتند که هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، خودشان انتخاب کنند مالیات پرداختیشان در چه پروژهای هزینه شود. بیتردید، موفقیت این طرح میتواند زمینهساز شکلگیری یک نظام مالیاتی عادلانه، کارآمد و مردمی باشد.