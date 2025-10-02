دکتر سعید فرزانه فر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: دانش هسته‌ای روز به روز در حال پیشرفت است و مراکز درمانی و تشخیصی نیز همپای این پیشرفت توسعه پیدا می‌کنند، در حال حاضر تشخیص بیماری‌های سرطان بدون رادیو دارو‌ها غیر ممکن است.

وی ادامه داد: سرطان یک بیماری صعب العلاج است که در درمان آن از شیمی درمانی، جراحی، رادیوتراپی و رادیودارو‌ها استفاده می شود.

فرزانه فر با اشاره به اینکه رادیودارو‌ها سرعت پیشرفت سرطان را محدود و حتی پاسخ به درمان را افزایش می‌دهد افزود: پاسخ به درمان با استفاده از رادیودارو ید تا ۹۵ درصد و پاسخ به درمان در سرطان پروستات با کمک رادیو دارو لوتشیوم ۷۰ درصد است که کمک بزرگی به بازگشت بیمار سرطانی به زندگی عادی می‌کند.

رئیس بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی ادامه داد: رادیو دارو‌ها از طریق سازمان انرژی اتمی به مراکز پزشکی هسته‌ای توزیع و بر حسب نیاز به بیماران داده می شود.

وی گفت: طول عمر رادیودارو‌ها کوتاه است و به همین علت تعامل و ارتباط ما با مراکز سازمان انرژی اتمی مداوم است روزانه بیش از ۱۰۰ بیمار به مرکز پزشکی هسته‌ای ما مراجعه می‌کنند و سالانه حدود ۶ هزار بیمار در بهش تشخیص و درمان نیازمند رادیو دارو‌ها هستند

فرزانه فر افزود: حال بیماران پس از دریافت رادیو دارو‌ها بسیار بهتر میشود البته در این بخش بیمار باید به موقع شناسایی شود و تحت درمان قرار گیرد

وی ادامه داد: آینده درمان و تشخیص سرطان بسیار وابسته به پزشکی هسته‌ای است و این رشد می‌تواند در سال‌های آینده ادامه یابد، چون پزشکی به سمت پزشکی فردگرایانه پیش می‌رود و هوش مصنوعی در این زمینه می‌تواند کمک کند تا درمان‌های هدفمند تری به بیماران ارائه شود.