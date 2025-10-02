پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز میلاد امام حسن عسکری (ع) ۱۵ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان سیستان و بلوچستان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد حسین خسروی مدیر کل زندانهای استان گفت: مجموع بدهی این مددجویان بیش از ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که با گذشت شکات، قبولی اعسار، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، مساعدت ستاد دیه استان و حمایت ویژه مدیریت بانک رفاه کارگران استان موجبات آزادی آنان فراهم گردید.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیز در ادامه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی استان، آزادی محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند تلاش، پیگیری و استفاده از ظرفیتها و تعامل با مدیران بانکها، نهادهای دولتی، خیرین و مؤسسات خیریه است.
وی ادامه داد: از همه نیکوکاران درخواست داریم در این اقدام انساندوستانه ما را یاری دهند تا در ثواب ارزشمند و باقیاتالصالحات شریک گردند.
مراسم آزادی این مددجویان با حضور میر امامی مدیر نمایندگی ستاد دیه، میرحسینی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان، رحمانی مدیرعامل شعب بانک رفاه استان در بازداشتگاه زاهدان برگزار شد.