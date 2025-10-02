مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از دو طرفه شدن تونل رخ در مسیر شهرکرد به اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت: راهداران استان برای دو طرف کردن ، نصب تابلو و نیوجرسی این مسیر تلاش کردند.

وی افزود: تونل از سمت شهرکرد به اصفهان بازگشایی شده است.

خدابخشی گفت: ادامه این مسیر از طرف اصفهان به شهرکرد تا ساعت ۱۴ امروز بازگشایی می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست مسیر سه کیلومتری در مسیر قبل و بعد از تونل با احتیاط رانندگی کنند.