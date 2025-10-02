کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی شرایط جوی نسبتا پایدار و یکنواخت برای امروز و فردا در استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی شرایط جوی امروز و فردا در استان نسبتاً پایدار و یکنواخت خواهد بود و اوایل هفته آینده گاهی وزش تندباد و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت روند افزایش نسبی دمای هوا را به ویژه در طول شب انتظار داریم و از روز شنبه با تقویت فشار در منطقه شرق کشور روند کاهش دمای هوا قابل پیش‌بینی است.

زارعی افزود: این کاهش روز یکشنبه محسوس است و استقرار هوای خنک را تا اواسط هفته پیش رو پیش بینی می‌کنیم.

سربیشه صبح امروز به شش درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سیلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۹ و ۳۲ درجه سیلسیوس ثبت شد.