به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهرام عسکری، با اشاره به کاشت برنج در ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: سال گذشته ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کاشت برنج اختصاص یافت اما امسال با توجه به کمبود آب سطح زیر کشت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه امسال ارقامی مانند فجر، طارم، چمپا، گرده و شمیم کشت شدند، افزود: برداشت برنج از اواخر شهریور ماه آغاز و تا اوایل آبان ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون یک هزار هکتار شلتوک از مزارع استان برداشت شده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۵۵ هزار تن شلتوک از مزارع استان برداشت شود.

پیش بینی برداشت ۲۱ هزار تن برنج خام از مزارع استان