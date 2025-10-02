پیشبینی برداشت ۵۵ هزار تن شلتوک در کهگیلویه و بویراحمد
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پیشبینی برداشت ۵۵ هزار تن شلتوک از ۶ هزار هکتار از مزارع برنج استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهرام عسکری، با اشاره به کاشت برنج در ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: سال گذشته ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کاشت برنج اختصاص یافت اما امسال با توجه به کمبود آب سطح زیر کشت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال ارقامی مانند فجر، طارم، چمپا، گرده و شمیم کشت شدند، افزود: برداشت برنج از اواخر شهریور ماه آغاز و تا اوایل آبان ادامه دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون یک هزار هکتار شلتوک از مزارع استان برداشت شده است، ادامه داد: پیشبینی میکنیم امسال حدود ۵۵ هزار تن شلتوک از مزارع استان برداشت شود.
پیش بینی برداشت ۲۱ هزار تن برنج خام از مزارع استان
وی در توضیح بیشتر عملکرد در واحد سطح بیان کرد: میانگین عملکرد برداشت شلتوک در هر هکتار، بسته به منطقه و رقم دارد و پیشبینی میشود حدود ۲۱ هزار تن برنج خالص از مزارع استان برداشت شود.