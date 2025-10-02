پخش زنده
همایش «مهر اولیا» با هدف تقویت جایگاه انجمنهای اولیا و مربیان و گسترش نقشآفرینی خانوادهها در کنار مدرسه، در سالن دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداسویمامرکز یزد، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان ادارهکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم گفت: «هدف اصلی این همایش، تبیین جایگاه واقعی انجمنهای اولیا و رسیدن به این باور است که خانواده و مدرسه دو بازوی توانمند در کنار هم هستند که مسئولیت آموزش و بهویژه تربیت دانشآموزان را بر عهده دارند.»
محمدباقر ابوترابی با اشاره به رویکرد تازه آموزش و پرورش افزود: «تلاش میکنیم انجمنهای اولیا و مربیان بهطور واقعی در حل مسائل آموزشی و تربیتی مدارس نقشآفرین باشند و فعالیت آنها صرفاً تشریفاتی نباشد.»
ابوترابی اظهار کرد: در استان یزد بیش از یکهزار و ۵۰۰ مدرسه قابلیت تشکیل انجمن اولیا و مربیان را دارند و طبق ضوابط، هر مدرسهای که بیش از ۱۰ دانشآموز داشته باشد، باید انجمن تشکیل دهد تا ارتباط منسجمتری میان خانه و مدرسه برقرار شود.
وی همچنین تأکید کرد: «اکنون قرار است به انجمنهای اولیا و مربیان با نگاهی مهارتمحور توجه شود تا بتوان از ظرفیتها و تخصصهای والدین در جهت ارتقای آموزشی و تربیتی دانشآموزان بهره گرفت.»