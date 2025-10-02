پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی خوزستان از فعالیت ۱۰ مرکز نگهداری شبانهروزی سالمندان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهران کریمیان گفت: روز جهانی سالمند فرصتی است تا بار دیگر به یاد آوریم که پشتوانههای حقیقی جامعه، همان بزرگانی هستند که سالهای عمر خود را در راه تلاش عشق و تربیت نسلهای آینده صرف کردهاند.
او افزود: در حال حاضر ۱۲ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند که پیشبینی میشود در سال ۱۴۳۰ این آمار به ۳۱ درصد برسد. در استان خوزستان نیز آخرین آمار جمعیتی که حدود ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر بوده است تقریبا ۵۳۷ هزار و ۹۲۵ نفر از این تعداد سالمند بودهاند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۹۰۵ سالمند تحت حمایت ادارهکل بهزیستی خوزستان هستند و خدمات مختلفی از جمله پرداخت مستمری ماهیانه، ویزیت در منزل و مراقبت در منزل و وسایل کمک توانبخشی را دریافت میکنند.
کریمیان ادامه داد: هم اکنون ۱۰ مرکز نگهداری شبانهروزی سالمندان در خوزستان در شهرستانهای خرمشهر، دزفول، بهبهان، اندیمشک، اهواز و ایذه فعال هستند که حدود ۵۱۰ نفر ظرفیت دارند و خدمات نگهداری و توانبخشی را ارائه میدهند.