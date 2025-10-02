مراسم ترحیم همسر آیتاللهالعظمی سیستانی در قم برگزار شد
مراسم ترحیم همسر آیتاللهالعظمی سیستانی، شامگاه نهم مهرماه با حضور علما، شخصیتهای برجسته سیاسی و مذهبی، در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در این مراسم که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و آیات عظام سبحانی، اعرافی، علوی بروجردی، میلانی، فقیهی، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و جمعی از اساتید حوزه علمیه در قم برگزار شد، آیتالله علی نظری منفرد به ایراد سخنرانی پرداخت.
آیتالله نظری منفرد در سخنانی با اشاره به فناپذیری عالم و عمر محدود انسان، بر ضرورت آمادگی برای مرگ و بهرهگیری از فرصت عمر برای آباد ساختن آخرت تأکید کرد و گفت:
«دنیا محل گذر است و انسان باید با عمل صالح، تقوا و توجه به قرآن و اهلبیت (علیهمالسلام)، خود را برای سرای باقی آماده کند.»
وی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله سورههای «عصر»، «فجر»، «ملک» و «لقمان»، یادآور شد:
«فرصت زندگی محدود و غیرقابل تکرار است و عاقل کسی است که پیش از پایان عمر، به اندیشه و عمل بپردازد و از حسرت روز قیامت در امان بماند.»
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولیای الهی، مرگ را نه تهدید بلکه وعده دیدار و آرامش میدانند، گفت:
«خداوند در قرآن خطاب به نفسهای مطمئن میفرماید: ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً؛ یعنی آرام باش و بازگرد.»
این مراسم با حضور گسترده علما، طلاب، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان، در فضایی معنوی و متأثر از فقدان همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع برگزار شد.