پخش زنده
امروز: -
۱۷۲ عدد تابلو و علائم در نیمه نخست امسال در شهرستان درمیان نصب و تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان درمیان از نصب و تعویض بیش از ۱۷۲ عدد تابلو و علائم برای افزایش ایمنی راههای سطح حوزه استحفاظی شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
نوری مقدم گفت: در راستای افزایش ارتقاء ایمنی و نگهداری محورهای مواصلاتی شهرستان و به منظور رفاه حال کاربران جادهای، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۸ مورد بازسازی و ۱۷۲ مورد نصب و تعویض تابلو علائم انتظامی و ترافیکی در راههای اصلی و روستائی این شهرستان انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان درمیان افزود: همچنین در این مدت نصب و تعمیر تابلو اطلاعاتی به میزان ۲۲ متر مربع در محورهای ارتباطی این اداره انجام شده است.