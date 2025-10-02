نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:
کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن ۱۰ درصد آب کشور، حق برداشت آب شرب ندارد!
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: این استان ۱۰ درصد آب کشور را دارد، اما حق برداشت آب شرب برای مردم خود را ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام سید محمد موحد چهارشنبه شب ۹ مهر در نشست شورای اداری با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در یاسوج افزود: قبل از انقلاب، در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ، ۱۱۳۰ روستا بدون امکانات اولیه بودند. مردم در آن زمان نیازهای ابتدایی مانند آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و مسایل زیر ساختی داشتند. اما امروز، بحرانی که در کشور و بهویژه در منطقه ما وجود دارد، بحران اشتغال است.
وی اظهارکرد: اگر در خوزستان، بوشهر یا عسلویه بتوانید یک نیروی غیربومی با کد ملی از کهگیلویه، گچساران یا مناطق مشابه ثبت کنید، من به شما جایزه میدهم. در حالی که امکانات عظیمی در کهگیلویه بزرگ وجود دارد. در شهرستان بهمئی نزدیک به ۸۰ حلقه چاه نفت داریم و بزرگترین خط لوله گاز کشور از این حوزه عبور میکند. چند سال پیش، انفجاری در این خط لوله واقع در منطقه سرفاریاب رخ داد و تعدادی از مردم مظلوم این دیار جان خود را از دست دادند، بهگونهای که حتی امکان شناسایی پیکرشان نبود. اما همین مردم برای تأمین خوراک پتروشیمی با مشکلات زیادی مواجهند.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور وزیر در این سفر، خاطرنشان کرد: حضور شما افتخاری است و باید خروجی مشخصی داشته باشد. از شما انتظار داریم که با توجه به ظرفیتهای عظیم گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی این منطقه، گامهای مؤثری بردارید. در سفر تاریخی شهید رئیسی، مسئلهای مشابه در مورد مجوز پتروشیمی مطرح بود که با پیگیریهای انجامشده، مصوبهای تغییر کرد و مشکل حل شد.
موحد با اشاره به دلسوزی و تعهد آقای پزشکیان، رئیسجمهور محترم، تصریح کرد: زمانی که مسئلهای را خدمت ایشان مطرح کردم، بدون درنگ نامهای نوشتند و دستور پیگیری دادند. این دلسوزی رئیسجمهور و این سطح از تعهد را ببینید.
وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ درصد آب کشور را دارد، اما حق برداشت آب شرب را نداریم. بنده قصد التماس یا اعتراض ندارم و نمیخواهیم برداشتهای نادرستی از سخنانم شود، ما به برخی پشتپردهها در این رابطه کاری نداریم و فرضیهسازی نمیکنیم، اما انتظار داریم مشکلات بهصورت شفاف و اساسی حل شوند.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده آثار گرانبهایی دارد که مصداق واقعی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هستند. در گذشته، زنان این دیار با هنر خود محصولاتی تولید میکردند که به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفت. امروز نیز این محصولات بهصورت حرفهای تولید میشوند، اما هنوز بهصورت اساسی از این ظرفیت بهرهبرداری نشده است. انتظار دارم در این سفر آقای وزیر گردشگری تصمیمات قاطعی برای بهرهبرداری از این پتانسیلها اتخاذ کنند.
موحد خطاب به آقای صالحی امیری وزیر گردشگری اضافه کرد: مردم این دیار شایسته زندگی بهتر و پیشرفت هستند. امیدوارم این سفر سرآغاز تحولاتی درخشان در کهگیلویه بزرگ، دهدشت، سایر شهرها و شهرستانهای منطقه باشد و انشاءالله با عملیاتی و اجرایی شدن این برنامهها، شاهد توسعه و شکوفایی باشیم.