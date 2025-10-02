به علت اختلال در سامانه باسکول‌ها هزار و ۳۰۰ دستگاه کامیون برای خروج از پایانه مرزی لطف آباد یا انجام تشریفات مرزی و تخلیه و بارگیری معطل مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار درگز گفت: توقف و ازدحام کامیون‌های تجاری در این مرز به علت اختلال سراسری در سامانه باسکول‌ها روی داده و این کامیون‌ها در توقفگاه‌های مختلف در شهر لطف آباد برای انجام تشریفات مرزی منتظر مانده‌اند.

مجتبی بزم آرا افزود: از طریق مرزبانی در حال رایزنی با طرف ترکمنستانی هستیم تا ساعات کاری دروازه مرزی با کشور همسایه از هشت ساعت فعلی به ۱۲ ساعت افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورتی که افزایش ساعت کاری در مرز لطف آباد به مدت پنج روز افزایش یابد ازدحام ناوگان در این مرز از بین خواهد رفت.

در مهر ماه روزانه به طور متوسط ورود و خروج حدود ۴۲۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی لطف آباد شهرستان درگز ثبت شد.

همچنین در پنج ماه سال‌جاری بیش از ۶۰ هزار تردد توسط ناوگان تجاری با حدود یک میلیون تن کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از مرز زمینی لطف آباد ثبت شده است.

گذرگاه مرزی «لطف‌آباد» شهرستان درگز در ۹۰ کیلومتری جنوب عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد و فاصله این گمرک و پایانه مرزی با شهر درگز در شمال خراسان رضوی ۲۲ کیلومتر و با مشهد ۲۹۶ کیلومتر است.