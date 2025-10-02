شهردار شهرکرد گفت: شهرکرد به عنوان نامزد «شهر دوستدار کودک» معرفی شده و در صورت اجرای بخش عمده‌ای از برنامه‌های اطلس به عنوان یکی از شهر‌های منتخب در این زمینه شناخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: شهرداری‌ها به عنوان نهاد‌های اصلی توسعه شهری، رسالت مهمی در برندسازی برای شهر‌های خود دارند، این رویکرد که از وظایف بنیادین شهرداری محسوب می‌شود، نقش کلیدی در توسعه پایدار شهری ایفا کرده و انتخاب برند‌های مناسب برای شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا، شهرکرد علاوه بر برند‌های ملی شناخته‌شده‌ای همچون «شهر ملی نمد» و «شهر گردشگری» به دنبال تثبیت برند «شهر دوستدار کودک» است، این برندسازی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی همچون تولید مواد اولیه نمد و اشتغالزایی در این حوزه، به توسعه شهری کمک می‌کند.

شهردار شهرکرد گفت: برند «شهر دوستدار کودک» با این دیدگاه که سرمایه‌گذاری روی آینده‌سازان کشور و شهر از طریق شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری و شهروندی از سنین پایین می‌تواند به موفقیت‌های چشمگیری در توسعه شهری منجر شود، پیگیری می‌شود.

واحدیان گفت: با درک اهمیت ویژه موضوع کودک، شهرداری شهرکرد سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این طرح انجام داده است، این برنامه با جدیت پیگیری شده و برای اطمینان از صحت و کارایی طرح، یک مشاور دانشگاهی متخصص در این زمینه به خدمت گرفته شد.

وی گفت: در یک سال کار تحقیقاتی گسترده، به داده‌های ارزشمندی دست پیدا کرد، این داده‌ها مبنایی برای دسته‌بندی‌های دقیق در زمینه زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شهرکرد به یک شهر دوستدار کودک شد.

شهردار شهرکرد گفت: بر اساس یافته‌های این طرح جامع، تدابیری برای ایجاد و بهسازی زیرساخت‌های شهری در نظر گرفته شده است، این اقدامات شامل طراحی و توسعه پارک‌ها، شهربازی‌ها، خانه‌های بازی و فضا‌های عمومی شهری می‌شود که همگی با هدف تأثیر مثبت بر شکل‌گیری شخصیت کودکان طراحی خواهند شد.

واحدیان گفت: علاوه بر زیرساخت‌ها، برنامه‌های روبنایی فرهنگی متنوعی نیز در نظر گرفته شده است، هدف از این برنامه‌ها، افزایش شور و نشاط در کودکان، استعدادیابی و فراهم آوردن فرصت‌هایی برای مشارکت آنها در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی متناسب با علایق و استعدادهایشان است.

وی تاکید کرد: اطلس سرمایه‌گذاری طرح «شهر دوستدار کودک» که شهرکرد به عنوان نامزد آن در سازمان شهرداری‌ها به ثبت رسیده بود، نیازمند تدوین یک طرح جامع توسط مشاور بود که این گام حیاتی برای پیشبرد و اجرایی شدن طرح برداشته شد.

شهردار شهرکرد افزود: پس از تلاش‌های مستمر و تدوین طرح جامع و کامل، این اطلس در اواخر شهریور سال‌جاری به وزارت کشور ارسال شد، با تأیید وزارت کشور، ابلاغیه رسمی اطلس «شهر دوستدار کودک» شهرکرد به استانداری چهارمحال‌وبختیاری صادر شد.

واحدیان گفت: این اطلس هم اکنون در دستور کار شهرداری و تمام سازمان‌های مرتبط و همکار قرار گرفته است، بر این اساس، طراحی فضا‌های شهری، المان‌های شهری و برنامه‌های کلان شهری باید با رویکرد کودک‌محور تغییر کند.

وی افزود: هدف نهایی این طرح، حفظ و تداوم برند شهر «دوستدار کودک» به صورت دائمی است، با اجرای مستمر برنامه‌ها، رفع ضعف‌ها و تمرکز بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضا‌های شهری همچون خانه‌های بازی و فضا‌های عمومی نشاط‌آور، شهرکرد می‌تواند جایگاه خود را به عنوان یک شهر دوستدار کودک به طور پایدار حفظ کند.