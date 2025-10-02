در گرامیداشت روز سالمند، مراسمی با حضور مسئولین، اعضای هیات امنا و جمعیت جوانان هلال احمر، در سرای سالمندان بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت روز سالمند و یادآوری جایگاه این قشر تاثیرگذار در انسجام خانواده ایرانی، مراسمی با حضور مسئولین، اعضای هیات امنا و جمعیت جوانان هلال احمر، در سرای سالمندان بوکان برگزار شد.

فرماندار بوکان در این مراسم بر لزوم توجه ویژه به سالمندان و فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر و مساعدتر برای این قشر عزیز، بر اهمیت همکاری و همبستگی جامعه برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد.

صنعتی در ادامه از خدمات ارزنده مربیان ورزشی که برای افزایش سلامتی و نشاط سالمندان فعالیت می‌کنند، قدردانی نمود و از تداوم خدمات و حمایت‌های همه‌جانبه از این قشر تقدیر کرد.

در جریان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از مربیان فعال ورزش همگانی این شهر تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در جریان این مراسم با اهدای شاخه گل به ساکنان سرای سالمندان شهرستان بوکان در فضایی صمیمی روز سالمند گرامی داشته شد.