بندر صیادی مینوشهر با اسکله و تأسیسات پشتیبانی مدرن، جایگزین اسکله فرسوده خلیج فارس در مرکز شهر خرمشهر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری شیلات در بازدید از طرحهای عمرانی بنادر صیادی خوزستان با تأکید بر اینکه لایروبی و احداث بنادر صیادی خوزستان مستقیماً بر معیشت صیادان اثرگذار است گفت: بنادر صیادی استان به هاب ملی صیادی تبدیل میشود.
محمد طاهری احداث بندر صیادی جزیره مینو در خرمشهر را یکی از طرحهای راهبردی دانست و افزود: این بندر با اسکله و تأسیسات پشتیبانی مدرن، جایگزین اسکله فرسوده خلیج فارس در مرکز شهر خرمشهر میشود؛ اقدامی که ضمن رفع ناایمنی، از تداخل فعالیتهای صیادی با ترافیک شهری جلوگیری کرده و نزدیکی به صیدگاههای اصلی را به یک مزیت رقابتی برای بهرهبرداران تبدیل میکند.
او افزود: با پیگیری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبار از محل محرومیتزدایی، مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای این طرح در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است.
مدیرکل بنادر ماهیگیری کشور ادامه داد: با تخصیص این اعتبار، فاز نخست شامل احداث ۱۴۰ متر اسکله آغاز خواهد شد.
طاهری با اشاره به طرح آبادان گفت: اسکله ثامنالائمه آبادان با بیش از ۴۰۰ متر طول، پس از تکمیل، طولانیترین اسکله صیادی کشور خواهد بود که پست اول ۱۰۰ متری در سال ۱۴۰۰ بهرهبرداری شد و اکنون ۱۵۶ متر اسکله پارکینگ در حال تکمیل است که در دو ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهد بود.
او ادامه داد: پیگیری برای اجرای پست بعدی به طول ۲۹۰ متر در دستور کار قرار دارد.