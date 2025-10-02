به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر؛ وزیر راه و شهرسازی در بررسی روند اجرای راه آهن بوشهر به شیراز گفت: برای اجرای این طرح مهم که در دو منطقه مهم بوشهر و فارس در دست اجراست باید نقش بیشتری به بخش خصوصی داده شود و از مشارکت وزارت نفت هم در اجرای طرح استفاده شود.

وی با بیان اینکه این طرح با همان جدیت طرح چابهار زاهدان اجرایی خواهد شد و اجرای طرح سرعت بیشتری می‌گیرد افزود: لازم است با تشکیل کنسرسیومی منابع مالی پشتیبان برای اجرای طرح تعیین شود.