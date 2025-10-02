امریکا و سه کشور اروپایی به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکردند

امریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در حالی ایران را به پایبند نبودن به تعهدات برجامی متهم می‌کنند که بنا به گفته مقامات کشورمان آنها به هیچیک از تعهدات برجامی خود عمل نکردند و امریکا در نقض فاحش برجام از آن خارج شد.