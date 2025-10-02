فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای طرح هوشمند سازی کنترل ورودی و خروجی روستاها و محورها با دوربین های نظارتی و پایشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سید موسی حسینی گفت : افزایش امنیت محورها با شناسایی خودروهای حامل مجرمان از اهداف این طرح است .

وی همچنین گفت : طرح نصب دوربین ها در ورودی و خروجی روستاها و ارسال تصویر آن ها به پاسگاه ها و کلانتری ها نیز مصوب شده و این طرح برای تحقق هدف کنترل سیستمی روستاها و محورها برای پیشگیری از وقوع انواع جرایم اجرایی می شود.

سردار حسینی از کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۱۳ درصدی کشفیات در طول ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: دستگیری سارقان در طول این مدت ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه پلیس تمام سعی خود را برای انهدام چرخه سرقت به کار گرفته است، یادآور شد: پلیس آگاهی در دستگیری مالخران افزایش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و نتیجه آن باعث شد ۱۵ درصد بیشتر، اموال مسروقه به مردم برگردانده شود.