نخستین مرکز مهر و گفتگوی سالمندان در سمنان همزمان با هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل بهزیستی استان سمنان در مراسم افتتاح این مرکز از برنامهریزی برای توسعه مراکز مهر و گفتوگو برای ارتقای سلامت اجتماعی سالمندان خبر داد.
محمد نسیمی با بیان اینکه در سراسر کشور این مراکز با هدف حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان راه اندازی می شود گفت: ادر این پاتوقهای سالمندی علاوه بر برنامههای آگاهی بخشی بهداشتی و سلامت محور در خصوص سنین سالمندی، دیدارهایی نیز به منظور انتقال تجربه زیسته پیشکسوتان با سایر اقشار مد نظر این مرکز است.
یک اکتبر برابر ۹ مهرماه، روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است.