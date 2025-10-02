پخش زنده
صادرات تعاونیهای خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۱۴.۷۷ میلیون دلار برای استان ارز آوری داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: این مقدار صادرات از ۲۰ شرکت تعاونی صادراتی استان بصورت مستقیم و غیر مستقیم انجام شده است.
رزم افزود: این محصولات به کشورهای امارات متحده عربی، عراق، آلمان، قطر، افغانستان، چین، عمان. روسیه و ترکیه صادر شده است.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فرش دستباف، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، زرشک و زعفران، مرغ، جاجیم. محصولات شتر مرغ. سنگ. عسل. خوراک دام و طیور را از جمله محصولات صادر شده از تعاونیهای استان اعلام کرد.
وی مجموع تعاونیهای فعال استان را ۷۲۶ تعاونی اعلام کرد و افزود: فرصت شغلی ایجاد شده در این تعاونیها ۱۱هزار و۲۰۲ نفر است.