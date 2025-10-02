به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، مسابقه «نبرد قهرمانان» با حضور ۹ تیم دانش‌آموزی، در مجتمع شایقی بافق برگزار شد.

محمدحسین زمانی، معاون پرورشی آموزش و پرورش بافق گفت: «در این رقابت، هر تیم متشکل از پنج دانش‌آموز بود که توانمندی‌های خود را در سه بخش تخصصی شامل اطفای حریق، حمل مصدوم و آمادگی جسمانی به نمایش گذاشتند.»

وی هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی نسل جوان با وظایف آتش‌نشانان، تقویت روحیه ایثار و شجاعت و همچنین ترویج فرهنگ ایمنی و امداد و نجات در میان دانش‌آموزان عنوان کرد.