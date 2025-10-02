روند کاهشی دمای هوا تا اواسط هفته آتی همراه با افزایش وزش باد در استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را این گونه توصیف کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
مطابق هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۳۲ اداره کل هواشناسی استان، به دلیل افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک از بیابانهای نواحی مرکزی کشور به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان طی ساعاتی از امروز پنجشنبه و جمعه احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد.
بررسیها نشان دهنده روند کلی کاهش دمای هوا تا اواسط هفته آتی است.
حداقل تا پایان هفته آینده پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.