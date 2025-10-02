مجوز رسمی ساخت و توسعه ۴۴ مسجد و مکان مذهبی در مناطق شهری و روستایی تایباد از سوی دستگاه‌های متولی کشوری و استانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: ۵۷ مسجد و مکان مذهبی در سال‌های گذشته بدون مجوز‌های لازم و رعایت استاندارد‌های پیش بینی شده در این شهرستان ساخته شده بود.

حسین جمشیدی افزود: هم اکنون فرآیند‌های قانونی صدور ۱۳ مسجد و مکان مذهبی باقیمانده از تعداد مساجد مذکور که بدون مجوز در این شهرستان ساخته شده است برای انجام فعالیت‌های رسمی خود در سطح شهر و روستا‌های تایباد آن هم با رعایت قانون در حال پیگیری است.

او ادامه داد: ۴۴ مسجدی که مجوز آنها صادر شده است، برای انجام درخواست‌های خود می‌توانند به نهاد‌های وابسته مراجعه کنند.

فرماندار تایباد گفت: انتظار می‌رود قبل از هرگونه ساخت و ساز اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی و مذهبی نسبت به اخذ کلیه مجوز‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی اقدام شود.

وی افزود: مطابق قوانین مجوز احداث، فعالیت مساجد، موقوفات و اماکن مذهبی با رعایت ضوابط و در چارچوب شاخص‌های قانونی صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مجوز رسمی ۴۴ مسجد و مکان مذهبی در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تاکنون از سوی دستتگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی صادر شده است.

جمشیدی گفت: مساجد و اماکن مذهبی فاقد مجوز از خدمات دولتی در بخش‌های مختلف نمی‌توانند استفاده کنند و درصورت بهره مندی از خدمتی با نهاد و یا فرد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: نگاه دولت چهاردهم، همراهی و مساعدت کمیسیون اقوام و مذاهب استان و مجموعه معاونت‌های این حوزه در استانداری خراسان رضوی نسبت به ساماندهی این تعداد مسجد و مکان مذهبی در تایباد مثال زدنی است.

جمشیدی با بیان این که ظرفیت مساجد بی نظیر است، اضافه کرد: بدون شک با نگاه حمایتی دولت، مساجد و مکان‌های مذهبی این منطقه فضایی معنوی و مستحکم برای خنثی سازی نقشه‌های شوم دشمنان در سایه وحدت و انسجام همیشگی مردم این خطه مرزی خواهد بود.

تایباد ۲۰۵ مسجد اهل تسنن و ۴۳ مسجد تشیع رسمی و مجوز دار دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.