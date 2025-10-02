

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها که انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس نیز به شمار می‌رود، ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی به رقابت می‌پردازند. تیم ایران که به علت نتایج دوره قبل در سید چهارم رقابت‌ها قرار گرفته بود، در گروه سی در کنار تیم‌های لبنان، ازبکستان و کره جنوبی قرار گرفت.

گروه بندی مسابقات که ۷ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ در دو شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد، به این شرح اعلام شد:

گروه‌ای: عربستان، ویتنام، اردن و قرقیزستان

گروه بی: ژاپن، قطر، امارات و سوریه

گروه سی: ازبکستان، کره جنوبی، ایران و لبنان

گروه دی: عراق، استرالیا، تایلند و چین

تیم ایران در دور مقدماتی و در گروه آی ۴ - ۰ تیم هنگ کنگ، ۶ - ۰ تیم گوآم و ۳ - ۲ تیم امارات را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های نخست گروه‌ها به دور نهایی صعود کرد.