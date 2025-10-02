پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان مردم آبادان در حسینیه ها و مساجد گرد هم آمدند و یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامیداشتند.
مردم آبادان هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگهداشتن یاد و راه فرماندهان شهید جبهه مقاومت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر نظام سلطه عنوان کردند.
آنان همچنین با اعلام حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم مظلوم و بی پناه غزه گفتند: در مسیر ترویج افکار و آرمانهای شهدا استوار خواهند ماند.