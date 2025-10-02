به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان مردم آبادان در حسینیه ها و مساجد گرد هم آمدند و یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامیداشتند.

مردم آبادان هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگه‌داشتن یاد و راه فرماندهان شهید جبهه مقاومت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر نظام سلطه عنوان کردند.

آنان همچنین با اعلام حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم مظلوم و بی پناه غزه گفتند: در مسیر ترویج افکار و آرمان‌های شهدا استوار خواهند ماند.