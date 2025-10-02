مائورو ویرا وزیر امور خارجه برزیل با تأکید بر لزوم حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان "منطقه صلح" به شدت از استقرار نظامی آمریکا در منطقه انتقاد کرد و هشدار داد، استفاده از نیروی مرگبار علیه جرائم معادل اعدام فراقضائی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ وزیر امور خارجه برزیل در اظهاراتی قاطع بر ضرورت حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان یک "منطقه صلح" تأکید کرد.

این سخنان، واکنشی مستقیم به حضور نظامی آمریکا در منطقه بود که با هدف ادعایی "مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مبدأ ونزوئلا" توجیه شده است.

ویرا با اشاره به اینکه این منطقه «عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و فاقد درگیری‌های قومی و مذهبی» است، گفت: ثبات ما به حفظ ارزش‌های صلح‌آمیز و رد صریح هر شکلی از نظامی‌گری بستگی دارد.

وزیر خارجه برزیل با تکرار موضع رسمی کشورش با بیان اینکه نمی‌توان جنایت را با تروریسم اشتباه گرفت، با اشاره به نکته‌ای حقوقی بسیار مهم افزود: استفاده از نیروی مرگبار در شرایطی که درگیری مسلحانه محسوب نمی‌شود، به منزله اعدام افراد بدون طی مراحل قانونی است.

این سخنان اشاره‌ای آشکار به عملکرد نیروی نظامی آمریکا در دریای کارائیب دارد که در هفته‌های اخیر با غرق کردن دست‌کم چهار قایق حامل مواد مخدر باعث مرگ حدود ۲۰ نفر شده است.

وزیر خارجه برزیل این حوادث را موضوعی جدی و وخیم خواند که از منظر مبارزه با مواد مخدر غیرقابل توجیه است.

مائورو ویرا، یادآوری کرد که برای مبارزه با این پدیده، توافق‌نامه‌های همکاری بین‌المللی متعددی از جمله با خود ایالات متحده و اتحادیه اروپا وجود دارد.

ویرا در پایان با بیان اینکه نمی‌توان روایت‌های تأییدنشده را به عنوان واقعیت پذیرفت، گفت: آمریکای لاتین و کارائیب ممکن است با استفاده ابزاری از مبارزه با تروریسم برای توجیه تحریم‌ها و تهاجم به سایر کشورها رو‌به‌رو باشند.