به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل نوسازی تجهیز مدارس اصفهان در آیین افتتاح مدرسه خیر ساز حاج اصغر کاشانی گفت: برای این تعداد فضای آموزشی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه و ۹۰ هزار متر مربع به فضای اموزشی اضافه شده است.

ناصر فتحی با بیان اینکه ۲۰ هزار دانش آموز از این فضای آموزشی استفاده می‌کنند افزود: این فضا‌ها به تجهیزات کامل اداری، آموزشی و هوشمندسازی مجهز شده‌اند و نزدیک به ۱۰درصد از آنها، فضا‌های ورزشی شامل سالن‌های سرپوشیده و زمین‌های چمن هستند.

محمد کتابچی مدیر عامل خیرین مدرسه ساز کاشان نیز با بیان اینکه هر ۱۵ روز در کاشان یک مدرسه افتتاح و یا ساخت آن آغاز می‌شودگفت: مدرسه خیر ساز حاج اصغر کاشانی با ۱۲۵ هزار میلیارد ریال هزینه با زیر بنای ۱۶۷۰ متر مربع در دو طبقه ساخته شده است.