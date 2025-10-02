به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی روند اجرای خط ریلی بوشهر به شیراز با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه در مسیر ترانزیتی کشور می‌بینیم سهم اختصاصی به بوشهر عادلانه نبوده است و تا کنون بوشهر از مزایای خط ریلی محروم مانده و اکنون هم روند اجرای طرح بسیار کند است.

ابراهیم رضایی افزود: امید است این طرح با کمک شما با سرعت بیشتری اجرا شود، زیرا تکمیل آن با بودجه‌های معمولی نشدنی است و نیازمند تامین بودجه از روش‌های دیگر است.



نماینده مردم دشتستان در ادامه به مشکلات کارگران طرح راه‌آهن اشاره کرد و افزود: کارگران این طرح بار‌ها مطالبات خود را مطرح کرده‌اند و در شرایط مناسبی نیستند. انتظار داریم وزارت راه و مسئولان مربوطه به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کرده و حقوق معوقه آنان هرچه سریع‌تر پرداخت شود.



وی همچنین با اشاره به خواسته مردم منطقه بوشکان گفت: اکنون در منطقه محروم بوشکان هستیم که مسیر دسترسی به این منطقه نیازمند بهسازی و تعمیر جدی است.